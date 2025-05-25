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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Mahmudu Bajo ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Mahmudu Bajo ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Kadrosunda önemli bir değişikliğe gitmesi beklenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen siyah beyazlılar, Gambiyalı futbolcu Mahmudu Bajo'nun kulübüyle anlaşma sağlandı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 11:07
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Mahmudu Bajo ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini Mahmudu Bajo ile yapmak üzere... 20 yaşındaki oyuncu için Slovak kulübü Dunajska Streda ile bonservis ücreti ve ödeme konusunda anlaşma sağlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Siyah beyazlı takım, Gambiyalı futbolcu için kulübüyle 2.7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı ve ödeme planı da büyük ölçüde takvime bağlandı. Taraflar artık son detayları görüşürken, Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Bajo transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Genç orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon 36 karşılaşmada sahaya çıkan oyuncu, skor katkısı yapmasa da istikrarlı bir grafik çizdi.

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