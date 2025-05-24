TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın kadrosunda yüzde 50 hakla yer alan Gedson Fernandes için transfer gelişmeleri hız kazandı. Rus ekipleri Zenit ve Spartak Moskova'nın yıldız oyuncu için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken siyah-beyazlılar bu transferden toplamda 30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
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Rus basınında çıkan haberlere göre, Zenit ve Spartak Moskova, Beşiktaş'a resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı yönetim ise transfer sürecinde önceliğini Gedson'un bonservisinin tamamına sahip olmaya verdi.
Beşiktaş, 2022 yılında Gedson Fernandes'i Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'si için 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Kalan yüzde 50'lik hak için de yine 6 milyon Euro ödemeyi planlayan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, şu ana dek Benfica ile yapılan görüşmelerde somut bir ilerleme sağlayamadı.
Gedson Fernandes'in tüm haklarının alınması halinde Beşiktaş, bu transferden minimum 30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
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