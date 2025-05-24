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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın kadrosunda yüzde 50 hakla yer alan Gedson Fernandes için transfer gelişmeleri hız kazandı. Rus ekipleri Zenit ve Spartak Moskova'nın yıldız oyuncu için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken siyah-beyazlılar bu transferden toplamda 30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:40
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TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gedson Fernandes için Rus kulüplerinin yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Sabah gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz yaz Gedson'u kadrosuna katmak isteyen Zenit, Portekizli orta saha oyuncusuna olan ilgisini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Ara transfer döneminde ise Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro'luk teklifiyle gündeme gelen Gedson için iki Rus kulübünün yeni teklifler hazırlığında olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Rus basınında çıkan haberlere göre, Zenit ve Spartak Moskova, Beşiktaş'a resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Siyah-beyazlı yönetim ise transfer sürecinde önceliğini Gedson'un bonservisinin tamamına sahip olmaya verdi.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Beşiktaş, 2022 yılında Gedson Fernandes'i Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'si için 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Kalan yüzde 50'lik hak için de yine 6 milyon Euro ödemeyi planlayan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, şu ana dek Benfica ile yapılan görüşmelerde somut bir ilerleme sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes’ten Beşiktaş’a dev gelir! İşte hedeflenen rakam

Gedson Fernandes'in tüm haklarının alınması halinde Beşiktaş, bu transferden minimum 30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

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