Siyah-beyazlı taraftarlar, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bir grup Beşiktaş taraftarı, İstanbul'daki Portekiz Fahri Konsolosluğu ve Tüpraş Stadyumu önünde toplandı ve "Come To Beşiktaş Ronaldo" yazılı pankart açarak Portekizli süper yıldıza mesaj gönderdi. Ronaldo'nun Instagram profiline de adeta çıkarma yapan Beşiktaşlı taraftarlara bir destek de Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'den geldi. Bingöl, "Geçen sezon çağırmıştım, umarım bu sezon gelir. Cristiano, come to Beşiktaş" yorumu yaptı. Tayfur Bingöl'ün bu hareketi kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.