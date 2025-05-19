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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | AS Monaco'dan Al-Musrati açıklaması! Opsiyonu kullanılacak mı?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | AS Monaco'dan Al-Musrati açıklaması! Opsiyonu kullanılacak mı?

Ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'tan AS Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin takımdaki geleceği hakkında Fransız ekibinin genel direktörü Thiago Scuro önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 14:13
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | AS Monaco'dan Al-Musrati açıklaması! Opsiyonu kullanılacak mı?

Mevcut sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransız kulübünün Genel Direktörü Thiago Scuro, Libyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını söyledi. Scuro yaptığı açıklamada,

"Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum."

ifadelerini kullandı.

Al-Musrati, AS Monaco'ya transfer olmasının ardından 11 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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