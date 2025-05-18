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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş golcüsünü arıyor! 30 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş golcüsünü arıyor! 30 milyon Euro...

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda şampiyonluk yarışına ortak olmak için hücum hattına yeni golcü transferi hedefliyor. Bu doğrultuda siyah beyazlıların listesinde Wout Weghorst ve Paul Onuachu öne çıkarken Alexander Sörloth iddiaları taraftarları heyecanlandırıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş golcüsünü arıyor! 30 milyon Euro...

Forvet bölgesine yırtıcı bir santrfor transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde birçok isim bulunuyor. Listenin ilk sıralarını Onuachu ve Weghorst alırken, menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Sörloth'un ismi de geçiyor. Fakat yönetimin kendi içinde yaptığı toplantıda İspanyolların Sörloth'u 30 milyon euro civarında bir rakama satmak istemesi nedeniyle bu transferi çıkmaza soktuğu konuşulurken, alternatifi olarak Wout Weghorst'un ağır bastığı bildirildi.

YÖNETİM ACELE ETMEYECEK

Ciro İmmobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, bu bölgeye transferde acele etmeyeceği ve nokta atışı hamleler yapmak istediği öğrenildi. Bu isimlerin başında ise bir dönem siyah-beyazlı formayı da terleten Wout Weghorst yer alıyor. Ajax'ta hamle oyuncusu olarak forma giyen ve oyuna hep sonradan dahil olan 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi. Beşiktaşlı kurmaylar yıllık 2.5 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun transferi için Hollanda'da görüşmelerini sürdürüyor.

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu bu sezon 920 dakika forma giydi. 9 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

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