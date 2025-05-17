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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Maç kadrosuna alınmadı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Maç kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Siyah beyazlıların Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza için devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 23:29
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Maç kadrosuna alınmadı

Trabzonspor formasıyla parlayan ve 35 maçta 22 gol/6 asist katkısıyla takımın en skoreri olan Simon Banza, yeni sezona iyi bir golcü arayan Beşiktaş'ın listesine girdi.

Portekiz basınında çıkan habere göre, sezon sonu kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Braga'ya dönecek olan 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde tekrar Türkiye'ye gelebilir.

Sabah'ta yer alan haberde ayrıca Beşiktaş'ın Banza'yı renklerine bağlamak için ciddi bir mali kaynak ayırdığı ve transferi bitirmeye en yakın kulüp olduğu kaydedildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Listede Simon Banza'nın yer almaması dikkat çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar, bu gelişmeyi Beşiktaş'a olası bir transfer ile ilişkilendirdi.

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