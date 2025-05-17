TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Maç kadrosuna alınmadı

Trabzonspor formasıyla parlayan ve 35 maçta 22 gol/6 asist katkısıyla takımın en skoreri olan Simon Banza, yeni sezona iyi bir golcü arayan Beşiktaş'ın listesine girdi.

Portekiz basınında çıkan habere göre, sezon sonu kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Braga'ya dönecek olan 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde tekrar Türkiye'ye gelebilir.

Sabah'ta yer alan haberde ayrıca Beşiktaş'ın Banza'yı renklerine bağlamak için ciddi bir mali kaynak ayırdığı ve transferi bitirmeye en yakın kulüp olduğu kaydedildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Listede Simon Banza'nın yer almaması dikkat çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar, bu gelişmeyi Beşiktaş'a olası bir transfer ile ilişkilendirdi.