TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!
Gelecek sezon için düğmeye basan Beşiktaş'ın kadrosunda önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen yıldız isim menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildi. İşte detaylar...
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Bonservisi Juventus'ta bulunan 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Juventus'un oyuncuyla devam etmeyeceği ve Sırp futbolcu için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.
Kostic bu sezon 32 maçta görev alırken 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.
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