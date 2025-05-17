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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

Gelecek sezon için düğmeye basan Beşiktaş'ın kadrosunda önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen yıldız isim menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:32
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcu geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

Masuaku'nun durumuna göre bir sol bek takviyesi yapacak olan Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic önerildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

Kartal'ın bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Kostic'in Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

Bonservisi Juventus'ta bulunan 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

Takvim'de yer alan habere göre; Juventus'un oyuncuyla devam etmeyeceği ve Sırp futbolcu için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçeli yıldız isim Beşiktaş'a önerildi!

Kostic bu sezon 32 maçta görev alırken 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.

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