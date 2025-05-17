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Haberler Beşiktaş Gurbetçi genç iddiası

Gurbetçi genç iddiası

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Avusturya takımlarından Liefering forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin ile ilgilendiği iddia edildi. Avusturya basınında yer alan habere göre; Liefering forması giyen Tolgahan'ın bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerindeki bir sonraki adımı atması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Gurbetçi genç iddiası
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Avusturya takımlarından Liefering forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin ile ilgilendiği iddia edildi. Avusturya basınında yer alan habere göre; Liefering forması giyen Tolgahan'ın bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerindeki bir sonraki adımı atması bekleniyor.
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