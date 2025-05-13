CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Vaclav Cerny bombası!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Vaclav Cerny bombası!

Beşiktaş yönetimde kanat futbolcusu çalışmaları hız kazandı. Bonservisi Wolfsburg’ta olan, Glasgov Rangers’ta kiralık oynayan Vaclav Cerny için görüşmeler başladı. Çek yıldıza teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de onay verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Vaclav Cerny bombası!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş aradığı kanat oyuncusunu İskoçya'da buldu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda başta kanatlar olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Serdal Adalı'nın güvenoyu alması ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, gündemindeki birinci isim İskoç devi Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny. Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Geleceği hakkında açıklama yapan Cerny, "Her fırsata açığım" diyerek Kartal'a yeşil ışık yaktı.

PAZARLIKLAR ALMAN EKİPLE

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan tecrübeli futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2027'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Cerny'nin hızı, uzaktan şutları ve bitiriciliği, Beşiktaş cephesinde olumlu not aldı. Çek yıldız için siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle pazarlıklara başladı. Bonservis bedeli 9 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoç ekibi ile 50 maçta forma giydi ve 18 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Cerny'ye Hollanda, İskoçya, Portekiz liglerinden de ilgi var.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den En-Nesyri kararı! Takas ile...
DİĞER
Fenerbahçe'de değişim vakti! Jose Mourinho'nun işaret ettiği 2 yıldız...
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
F.Bahçe'den Fred'e onay! Yerine gelecek isim...
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Daha Eski
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51
F.Bahçe'ye scout transferi! F.Bahçe'ye scout transferi! 00:51
Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! 00:51
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! 00:51
G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! 00:51
Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! 00:51