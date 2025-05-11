Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek. Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

Son yıllarda olağanüstü seçimlerine sıkça tanık olduğumuz Siyah Beyazlılar bu sefer Olağan Seçimli Genel Kurul yapacak. Seçimin favorisi Adalı olurken, Gürkan Aksoy ise sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı camiada, hali hazırda Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'nın seçimi kazanıp kulübü yeni sezonda şampiyonluğa oynatacak kadro kurması ve mali açıdan düzlüğe çıkarması beklenirken, diğer aday Gürkan Aksoy'a fazla şans verilmiyor.

ADALI'DAN SEÇİM ÇAĞRISI

Serdal Adalı: "Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin, hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz. Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli... Önümüzdeki genel kurulda, üzerimize algı yaparak camiamıza zarar vermeye çalışanlara da en güzel cevabı verme vakti."