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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Transferi böyle duyuruldu

Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Transferi böyle duyuruldu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Avusturya takımlarından Liefering forması giyen orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
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Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Transferi böyle duyuruldu

Beşiktaş'ın Avusturya takımlarından Liefering forması giyen orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin ile ilgilendiği öne sürülüyor. Avusturya basınında yer alan habere göre; Liefering forması giyen Tolgahan'ın bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerindeki bir sonraki adımı atması bekleniyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Avusturya'dan bazı takımlar ve Süper Lig'den Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın da 20 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Liefering forması altında bu sezon 19 karşılaşmada süre bulan genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşamayı başardı...

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