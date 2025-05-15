Beşiktaş'tan Romulo açıklaması!

Beşiktaş, Göztepe'nin forvet oyuncusu Romulo ile ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılana açıklama; Kulübümüzün Romulo ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe'nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. ifadeleri yer aldı.