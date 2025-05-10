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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı taraftarları basketbol maçına çağırdı!

Serdal Adalı taraftarları basketbol maçına çağırdı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarları basketboldaki Fenerbahçe Beko derbisine davet etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:50
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Serdal Adalı taraftarları basketbol maçına çağırdı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarları basketboldaki Fenerbahçe Beko derbisine davet etti.

İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMASI:

Değerli Beşiktaşlılar;

Basketbolda şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş Fibabanka takımımız, bugün saat 18.00'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Takımımız için son derece önemli olan bu maça, 13 maçlık bir galibiyet serisiyle çıkıyoruz.

Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılıp Beşiktaş basketbol tarihinin en büyük galibiyet serisini yakalamak istiyoruz.

Akatlar'da da, Sinan Erdem'de de takımımızın en önemli gücü büyük Beşiktaş taraftarıdır.

Taraftarımızı bugün saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe maçına bekliyor, son koltuğuna kadar dolu tribünler önünde camiamıza bir galibiyet hediye edeceğimize yürekten inanıyorum.

Fenerbahçe müsabakasında takımımıza başarılar diliyorum.

Sinan Erdem'de görüşmek üzere...

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