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Haberler Beşiktaş Rafa derbi sever

Rafa derbi sever

Ole Gunnar Solskjaer’in kozu portekizli maestro olacak. Bu sezon Beşiktaş'ın ayakta sağlam kalan en önemli oyuncusu olan Rafa Silva büyük maçlarda müthiş bir futbol ortaya koyuyor. Mourinho'nun Kartal'ın dinamosuna özel önlem alacağı söyleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Rafa derbi sever

Beşiktaş, bu sezon buyuk maclarda oynadığı iyi futbol ile taraftarlarını biraz olsun mutlu etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların yarın oynanacak olan Fenerbahce derbisinde en buyuk kozu yine Rafa Silva olacak. Teknik Direktor Ole Gunnar Solskjaer Portekizli futbolcuyu derbiye ozel olarak hazırlıyor. Sezonun en başarılı transferi olarak gorulen ve gectiğimiz haftalardaki Galatasaray galibiyetinde buyuk rol oynayan Rafa tum kulvarda 16 gol 12 asistle oynayarak takımını adeta sırtında taşıdı.

TEK BAŞINA BİR TAKIM

Beşiktaş'ta hucum oyuncusu Rafa Silva, Fenerbahce derbisinde de siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki umudu olacak. 31 yaşındaki futbolcu, ligde 10 gol, 5 asist yaptı. Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa kupaları macerasında 3 gol, 5 asistle takımına katkı sağladı. Turkiye Kupası'nda ise 2 gol, 1 asistlik performansla on plana cıkan Rafa Silva, sezon başında Super Kupa'da oynanan Galatasaray derbisinde de 1'er gol ve asistle takımına kupayı kazandırmıştı.

Bir sezonda en cok skor katkısı veren yabancılar listesinde zirveye oynayan tecrubeli isim Rafa Silva (16 gol, 12 asist), kalan maclarda 5 gol atar ya da asist yaparsa zirveye oturacak.

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