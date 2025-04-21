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Haberler Beşiktaş Piatek sürprizi

Piatek sürprizi

2023 yılında Hertha Berlin'den Başakşehir'e bonservissiz olarak katılan Piatek, bu sezon adeta gol olup yağdı. Tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda tam 30 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı. Başarılı performansıyla Avrupa ve Amerika'dan talipleri bulunan Piatek'in, MLS ekiplerinden gelen teklifleri reddettiği belirtiliyor. Türkiye'de kalmak isteyen golcü oyuncu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Polonyalı yıldızın turuncu-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Piatek sürprizi
2023 yılında Hertha Berlin'den Başakşehir'e bonservissiz olarak katılan Piatek, bu sezon adeta gol olup yağdı. Tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda tam 30 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı. Başarılı performansıyla Avrupa ve Amerika'dan talipleri bulunan Piatek'in, MLS ekiplerinden gelen teklifleri reddettiği belirtiliyor. Türkiye'de kalmak isteyen golcü oyuncu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Polonyalı yıldızın turuncu-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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