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Piatek sürprizi
2023 yılında Hertha Berlin'den Başakşehir'e bonservissiz olarak katılan Piatek, bu sezon adeta gol olup yağdı. Tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda tam 30 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı. Başarılı performansıyla Avrupa ve Amerika'dan talipleri bulunan Piatek'in, MLS ekiplerinden gelen teklifleri reddettiği belirtiliyor. Türkiye'de kalmak isteyen golcü oyuncu için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi. Polonyalı yıldızın turuncu-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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