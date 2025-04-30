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Haberler Beşiktaş Herkesi yenebiliriz

Herkesi yenebiliriz

"Her maç yukarı çıkmak için fırsattır. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz de takım olarak ligdeki herkesi yenebilecek güçteyiz. Futbolcular kendi kariyerleri için savaşıyorlar.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Herkesi yenebiliriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, F.Bahçe derbisi öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Derbi maçını kazanarak üçüncülük yolunda avantaj elde etmek istediklerini ifade eden Norveçli çalıştırıcı, dünkü idman sırasında basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu: "Aslında her maç bir fırsattır. Her maç yukarı çıkmak için fırsattır. Her takım her takımı yenebiliyor. Biz de takım olarak ligdeki her takımı yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen böyle büyük maçlarda teknik direktör yerine futbolcu olup oynayabilsem diyorum. Çok daha iyi olur.

DERDİBE OYNAMAK İSTERDİM

Çünkü böylesine büyük maçlara çok büyük tecrübem var. Bu tarz derbi maçları çok güzel olur. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız. Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyet alırız. Çok iyi hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz hedefimiz olan 3.'lük için önümüzde 5 maçımız var. Bu maçlardan bir tanesi de F.Bahçe müsabakası. Atmosferimiz çok iyi. Futbolcular bu maçlarda tabiri caizse kendi kariyerleri için savaşıyorlar. Bu tür maçların havası her zaman farklı olur. Biliyorum ki tüm futbolcularımız performansının en iyisini göstermek için savaşacaktır.

MOURINHO'YA SAYGIM VAR

Bu maç büyük bir derbi. Ole'ye karşı Mourinho maçı olmayacak. Skora sahada olacak ve oyuncular karar verecek. Mourinho'ya çok büyük saygım var. Kendisi gerçekten çok başarılı. Teknik direktör olarak onun kadar fazla başarıya sahip çok teknik direktör yok. Derbi maçı için sabırsızlanıyorum. Her maçın hikayesi çok farklıdır. Bu yüzden farklı maçlarda farklı sistemlerle oynanabilir. Kararımızı hafta sonu vereceğiz. Savunmada değişiklik olabilir.

PAULISTA VE EMIRHAN'IN DURUMLARI BELIRSIZ

Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu idmana çıkmayacaklar. Felix Uduokhai de bugün ilk kez antrenmana çıkacak. Fakat kendisinin derbi maça hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, derbi maç için hazır olabilirler. Ama henüz emin değilim. Yaşanan süreç bunu gösterecek. Ne olursa olsun bu tarz durumlarla bizlerin teknik direktör olarak başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da çok oynayamayan oyuncular için forma giyme şansı oluyor.

F.BAHÇE'YI DURDURMALIYIZ

Fenerbahçe ligde geçiş oyunundan belki de en fazla gol atan takım durumunda. Biz iyi savunma yapmak zorundayız ki bununla birlikte iyi bir geçiş oyunu sergileyebilelim. Planlarımızı hayata geçirebilmemiz için de F.Bahçe'yi durdurmamız gerekiyor. Rakibimizin çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortalarını kesebilmemiz gerekiyor. Her şeyden önce çok fazla koşacağımızdan eminim.

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