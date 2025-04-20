Spor yazarları Göztepe-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ancak her şey bu kadar güzel giderken, ikinci yarının başında İsmail Köybaşı'nın harika golüyle maç dengelendi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş öyle kötü oynamaya başladı ki, insan "Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?" diye sormadan edemiyor.

Paslar dağınık, pozisyon yok, direnç sıfır. Bir kez daha sahneye çıkan isim Mert Günok oldu. Harika refleksleriyle Beşiktaş'ı maçta tuttu. Önemli bir gerçek var ki; gençleri bir kenara bırakıyorum; Mert Günok, Masuaku, Gedson ve Rafa harici oyunculardan acil kurtulmak gerek! Solskjaer'in bu oyuncu değişikliklerine anlam veremiyorum.