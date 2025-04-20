Spor yazarları Göztepe-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. İlk yarıda 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, ikinci yarıda skoru koruyamadı. 1-1 sona eren mücadelede taraflar puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları ise Göztepe-Beşiktaş maçını yorumladı... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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Karşılıklı ataklarla keyifli bir futbol seyrettik. Beşiktaş iyi başladı lakin devamını getiremedi. Oyunun hakkı da beraberlikti.
Maçı iyi okumak lazım. Agresifliğin topa mı, rakibe mi yapıldığını çözmek oyunun sertleşmesinde, kızışmasında hakemler için önemlidir. Hakemlik kumaşı iyi olan Ozan Ergün, tecrübe kazandıkça pek çoğundan daha iyi hakem olacak izlenimi veriyor.
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Beşiktaş, Göztepe deplasmanında sahaya öyle bir 11'le çıktı ki en azından herkes kendi mevkisinde oynuyordu. Bu bile bir umut ışığıydı. Ama beni en çok sevindiren şey; Beşiktaş altyapısının son dönemde yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ilk 11'de başlamasıydı. Henüz 17 yaşında, cesaretle sahaya çıkmak ve bu formayı hak ettiğini göstermek… İşte Beşiktaş ruhu budur!
Maçın henüz 10. dakikasında gelen gol, doğru organizasyonun, doğru planlamanın ürünüdür. Mustafa'nın rakibinden kaptığı top, ardından Chamberlain'in Rashica'ya attığı klas pas ve Rafa Silva'nın şık plasesi… Resmen futbol resitali! "İşte bu takımda hâlâ umut var" dedirten anlardı bunlar.
Ancak her şey bu kadar güzel giderken, ikinci yarının başında İsmail Köybaşı'nın harika golüyle maç dengelendi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş öyle kötü oynamaya başladı ki, insan "Bu takım nasıl bu kadar düşebilir?" diye sormadan edemiyor.
Paslar dağınık, pozisyon yok, direnç sıfır. Bir kez daha sahneye çıkan isim Mert Günok oldu. Harika refleksleriyle Beşiktaş'ı maçta tuttu. Önemli bir gerçek var ki; gençleri bir kenara bırakıyorum; Mert Günok, Masuaku, Gedson ve Rafa harici oyunculardan acil kurtulmak gerek! Solskjaer'in bu oyuncu değişikliklerine anlam veremiyorum.
Söylesene hocam; iyi oynayan Mustafa neden çıktı? Avrupa kupaları yolunda ağır bir darbe daha geldi. Eğer bu takım Avrupa'ya gidemezse, sadece ekonomik anlamda değil, manevi olarak da bu camia büyük bir yara alır. Bu işin ciddiyetinin farkında olunmadığını görmek, bizleri üzüyor. Öte yandan Göztepe… Az bütçeyle, doğru planlamayla, coşkulu tribünlerle örnek bir model oluşturuyorlar.
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İzmir'de, futbol kalitesi belli bir seviyenin üstüne çıkmadı, pozisyon zenginliği de yeterli değildi ama özellikle orta saha da çata çat mücadeleler oldu. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Bazıları kartlıktı, onlara da hakem pek bakmadı!.. Kupa'da rakibinin sert oyununa karşılık vermekten ziyade topu ayağında tutmaya çalışan Beşiktaş dün ilk yarıda tam tersini yaptı ve "İkili mücadeleler bizim olacak" dercesine oynadı.
Bu yarıda, Rashica mecburen son çizgiye inip, (çünkü pas oraya verilmişti) dışarı çıkarınca Kartal'ın yıldızı Rafa Silva en iyi yaptığı işi yaparak topu ağlara gönderdi. Portekizli de olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem! Rashica maalesef son çizgiye inme işini pek yapmadı bu sezon… Adam, istisnalar hariç koca sezonu, kör gözün parmağına rakibe çarptırdığı toplarla heba etti... Helal olsun!..
Beşiktaş forvetleri yeterince pozisyon bulamadıysan bunun en önemli sebebi sağ kanadın "boş" oluşudur. Bırakın başkasını, beğenilmeyen Ghezzal olsa Kartal'ın gol ve galibiyet sayısı bugünkünden çok fazla olurdu. İkinci yarıda da aslında manzara çok değişmedi. Kora kor bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş ve Göztepe, dengesiz ataklarla da skor üretmeye çalıştılar.
Böyle bir atakta, doğru düzgün pozisyon bile yokken İsmail Köybaşı kafa-ayak hizası karışımında gelen topa makas vuruşu yapıp harika bir gol attı… Geri kalan bölümde de kimsenin çabası, kimseyi üzmeye yetmedi!.. Beşiktaş kalan haftaları yeni sezona hazırlık için değerlendirmeli diyorum ısrarla. Bu nedenle Hekimoğlu Mustafa başta gençlerin süre alması çok önemli. Lig, Kupa zaten kaybedilmiş, hiç değilse gençleri kazanma ihtimalini değerlendirmek gerek.
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