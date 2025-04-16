Beşiktaş'tan Weghorts hamlesi! Transfer formülü belli oldu

Eldeki mevcut oyuncuların büyük bir kısmı ile gelecek sezon devam etmek istemeyen Beşiktaş'ta artık şampiyonluk mücadelesi verecek bir ekip oluşturulacak. Kalede Mert Günok'tan memnun olan siyahbeyazlılar, İcardi, Osimhen, En- Nesyri ve Banza gibi takımın skor yükünü çekecek bir ismi getirmek istiyor. İmmobile ile vedalaşacak olan yönetim, takımın eski yıldızı Wout Weghorst'u listenin ilk sırasına yazmış durumda. Hollanda ekibi Ajax'ta hamle oyuncusu olarak forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncu için seçim sonrasında gaza basılacak.

Takımda yaşanan mali sıkıntılar yüzünden yüksek bonservis bedeli veremeyecek olan yönetim, oyuncudan bonservisini alıp gelmesini talep edecek. Hollanda'da senelik 2.5 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki futbolcuya maaşının üzerinde bir ödeme yapılacak. 22-23 sezonunda siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Weghorst o dönemde 3 milyon Euro alıyordu. Yine bu seviyede bir maaş önerecek olan yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Ajax'ın sorun yaratması beklenmiyor. Weghorst geçen sezon 2 milyon Euro'ya Hollanda ekibinin yolunu tutmuştu.