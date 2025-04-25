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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ten Ciro Immobile açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ten Ciro Immobile açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Atakaş Hatayspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 19:27 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 19:37
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ten Ciro Immobile açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Atakaş Hatayspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"

"Çok iyi hazırlandık. Hücum anlamında çok iyi işler yapmak istiyoruz. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Evimizde oynayacağız. Ofansif olarak çalıştık, bu anlamda iyi işler yapmak istiyoruz. Motiveyiz. Önemli bir maç üçüncü olmak ve direkt Avrupa'ya gitmek için. Bugün hepimiz için önemli ve büyük bir maç."

CIRO IMMOBILE AÇIKLAMASI

"Tabii ki içinde bulunduğumuz durumda bizim tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız da var bugün, onların da enerjilerine ihtiyacımız var. Ciro, profesyonel ve çok çalışan bir oyuncu. Gençler için rol model. Yüzde yüzünü veriyor her zaman. Kendisi çok iyi ve motive. Umarım bugün çok iyi bir performans sergileyecek."

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