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Beşiktaş Göztepe'ye konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 10:59
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Beşiktaş Göztepe'ye konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, yarın Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta beş futbolcu, Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

CEZA SINIRI

Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.

TAYYİP TALHA VE SEMİH DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek.

Ligde Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha, geçen hafta oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında bir maçlık cezasını tamamladı.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek iki maç ceza alan Semih de cezasını Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında noktaladı.

Her iki oyuncu da Göztepe mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

BU SEZON İKİ MAÇI DA GÖZTEPE KAZANDI

Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.

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