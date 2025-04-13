Spor yazarları Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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Süleyman Seba'nın adını dillerine dolayıp onun kulüp yönetimini asla örnek almayanlar bırakın gidin… Ve… Beşiktaş Divan Kurulu'nda kimsenin kimseyi tahrik etmemesi gerektiğini bilmeyenler, onların gazına gelenler, yumruk atanlar, korumalarını, şoförlerini olaya katanlar, sizler de bırakın gidin.
Kartal bu kışı da öyle, böyle geçirir ama yediği ayazı da unutmaz… Ve sevgili Serdal Adalı; etrafları yağdanlıklarla dolu olduğu için Beşiktaş'ı bataklığa sürükleyen, Çebi- Arat yönetimlerinden LÜTFEN DERS AL... Tarih ders almayı bilmeyenler için tekerrürden ibarettir. Kim yaptığın her şeyi onaylıyor ve asla seni eleştirmiyorsa onu derhal yanından uzaklaştır.
SİNAN VARDAR - ÇOK YAZIK
Üçüncülüğün bu sezon Beşiktaş adına ana hedef hâline geldiği bir ortamda, siyahbeyazlılar Başakşehir karşılaşmasına, Samsunspor'dan iki maçı eksik ve 3 puan geride çıkmıştı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların fazlalığı, Beşiktaş'ın kadrosunda önemli değişikliklere neden oldu. Sağ bekte Oxlade-Chamberlain, defansta ise Svensson'la maça başladı.
27. dakikada bu sezonun kronikleşen problemi bir kez daha sahneye çıktı: Sakatlık! Ernest Muçi sakatlandı ve yerine Joao Mario oyuna girdi. Beşiktaş'ta en çok topla oynayan isim kaleci Mert Günok'tu. Siyah-beyazlı takımın sık sık geriye dönerek oynaması sıkıntı vericiydi.
Beşiktaş, ikinci yarıya Salih Uçan'ı oyundan alıp Onur Bulut'u sahaya sürerek başladı. Bu hamleyle Onur sağ beke geçti, Oxlade-Chamberlain ise orta sahaya yerleştirildi. Bu değişiklerin de etkisiyle topun kontrolü Başakşehir'e geçti. Beşiktaş özellikle sol kanattan ısrarla hücum etmeye çalıştı ama doldur boşalt hücumlardan gol gelmedi. Futbolun klasik kuralı bir kez daha devreye girdi: Atamayana attılar.
Golden sonra hem tribünler hem de sahadaki Beşiktaşlı oyuncular belirgin şekilde düşüşe geçti. Takım oyundan tamamen koptu. Oyuncular ruhsuz ve karakter koymuyorlar. Taraftarın bu sezon için dileyebileceği tek şey, bir an önce bu kâbusun bitmesi. Divan Kurulu'nu üzülerek takip ettim, tabii ki bu konular hakkında benim de söyleyeceğim şeyler var. Bu hafta, hem televizyon yayınımda hem de gazete yazımda bu konu hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.
MUSTAFA ÇULCU - AYDIN BAŞARILIYDI
Beşiktaş'ta sakatlıklar ve cezalı oyunculardan dolayı savunmada Svensson stoper Chamberlain hibrit sağ bek oynuyor. Muçi de sakatlanınca oyun kurgusu sıkıntıya uğradı. Beşiktaş'ta kavga divan da değil esas kavga verilen mücadele ile sahada. Başakşehir doğal olarak Chamberlain bölgesinden geliyor. Solskjaer, İmmobile'yi oturtup Mustafa'yı sahaya sürüyorsa beklentisi çok yüksek. 17 yaşındaki Mustafa bu beklentiye performansı ile cevap vermeli. Lakin her pozisyonda yerde kuvvet sorunu yaşıyor.
Başakşehir ilk yarıda etkili oldu. Hele Brnic'in şutunu köşeden çelen Mert muhteşemdi. İkinci yarı Salih çıktı Onur sağ beke Chamberlain orta alana yerine gelince Beşiktaş üçlü savunmaya döndü hücumda daha etkili başladı.Tüm ikinci topları aldılar. Paulista'nın kafa şutunda kaleci Muhammed müthiş refleks gösterdi. Önde baskı yiyen Başakşehir çıkmakta zorlandığı dakikalarda kontratakla golü buldu. Golde Piatek boş koşu yaptı Yusuf'a alan açtı.
Gedson sahada basmadık yer bırakmadı. Çok koştu çok çalıştı. Beşiktaş'ın gol umutları yine Rafa Silva'ya kaldı. Başakşehir kontratak futbolundan örnekler sundu. Beşiktaş da bu derece sakatlıkların oluşması gözden geçirilmeli. Başakşehir galibiyeti hak etti. Cihan Aydın tecrübesine maçın başlarında basit temaslara çaldığı fauller yakışmadı. Hakemler oyuncularla çok konuşmamalı. 72'de Piatek gol öncesi Paulista'ya faul yaptı hakem oynattı sonuç aldı. Sonra faule döndü VAR destekledi doğru kararla golü iptal etti. Protokole uygun davrandı. Cihan Aydın başarılıydı.
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