Spor yazarları Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi

Öyleyse başlayalım… Beşiktaş'ı son üç-dört yılda kat be kat borca sokanlar. Bırakın gidin… Onanaları, Rebicleri, Umut Meraşları, Tayfurları, Amarteyleri, Joe Marioları, N'Dourları, İmmobileleri ve daha aklıma gelmeyen onlarca vasıfsızı büyük yıldız gibi milyon Eurolara alanlar bırakın gidin…