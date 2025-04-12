Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Bu takımı ilaç kurtarmaz

RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"BU TAKIMI İLAÇ KURTARMAZ!"

"Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız. Eğer savaşmazsanız, geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız! Futbolun altın kuralı bu. Galatasaray, Bilbao maçında potansiyelimizi göstermiştik. Diğer maçlarda farklı oynuyoruz. Bu takımı ilaç kurtarmaz! Bu takıma ameliyat lazım!"

"HEPİMİZ ACI ÇEKİYORUZ"

"Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor."

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

"Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız."

"MUSTAFA GİBİ OYUNCULAR İSTİYORUM"

"Mustafa Hekimoğlu, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu herkese gösterdi. Ben bu tip oyuncular istiyorum ve taraftarın da böyle oyuncuları görmek istediğini çok iyi biliyorum."