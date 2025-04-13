Kartal yaralı

Son haftalardaki kötü gidişe dur diyemeyen Beşiktaş, evinde Başakşehir'e de diş geçiremedi. Oynadığı son 6 resmi karşılaşmada sadece ezeli rakibi G.Saray'ı yenebilen ve bu süreçte bir beraberlik ve 4 yenilgi gören siyah-beyazlılar, Avrupa yolunda önemli bir avantaj elde etme şansını elinin tersiyle itti. Karşılaşmanın ilk yarısında tek tehlikeli pozisyon Başakşehir'den gelirken, ikinci devrede goller de konuk ekipten geldi.

SAMSUN'LA FARK KAPANMADI

Mücadelenin 62. dakikasında Yusuf Sarı güzel bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. Bu golden 14 dakika sonra kariyerinin ilk frikik golünü kaydederek haftanın en güzel hareketlerinden birisini yapan Yusuf, takımına 3 puanı getirdi. Böylece Beşiktaş, bir maç eksiliği üçüncü Samsunspor'un 3 puan gerisinde kaldı. Ancak bir basamak arkasındaki Eyüp ile arasındaki puan farkı da bire inince Avrupa kupalarına katılma yolunda avantaj da erimeye başladı.

BEŞİKTAŞ'I ANLATAMADIK

Beşiktaş Asbaşkanı Hakan Daltaban, eski yönetimlerin oluşturduğu kadroya eleştiride bulundu. Oyuncuları hedef alan Daltaban, "Maalesef bu dönemi bu kadro ve anlayışla geçirmek zorundayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değeri ve armanın değerini anlatmaya çalışıyoruz. Sanırım tam anlamıyla beceremedik" dedi.

ERNEST MUÇİ SAKATLANDI

Beşiktaş'ın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılara bir kötü haber de Ernest Muçi'den geldi. Arnavut futbolcu Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. 24 yaşındaki oyuncu yerini Joao Mario'ya bıraktı.

11 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi. Tecrübeli orta saha, son olarak Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Devrede oyundan çıkan Salih, yerini Onur Bulut'a bıraktı.

YUSUF'TAN KARİYER FRİKİĞİ

Attığı iki golle Beşiktaş'ı yıkan isim olan Yusuf Sarı, dünkü karşılaşmanın yıldızı oldu. Başarılı futbolcu takımının attığı son gollere de imzasını atarken Tüpraş Stadı'nda bir ilki de başardı. Yusuf dün 76'da kariyerindeki ilk frikik golünü Mert Günok'a karşı kaydetti.

PAULİSTA KORKUTTU

Beşiktaş'ta forma giyebilecek durumdaki tek stoper Gabriel Paulista yürekleri ağza getirdi. Tecrübeli stoper 7. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Gabriel Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.

10. KEZ DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş bu sezon direklerden yana büyük bir şanssızlık yaşıyor. İkinci yarıda Gabriel Paulista'nın kafa vuruşunda top kaleci Muhammed'in müdahalesiyle birlikte direkten döndü. Böylece bu sezon siyahbeyazlıların 10. kez bir şutu direğe takıldı.

TARAFTARIMIZ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR

Kariyerinde ilk kez eksikler yüzünden stoperde oynamak zorunda kalan Svensson, karşılaşma bitiminde taraftarlardan özür diledi. Norveçli, "Öncelikle taraftarlarımızdan özür diliyorum, onlar daha iyisini hak ediyorlar. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Taraftarımızın tutkusunu biliyorum" dedi.

SVENSSON ORTAYA CHAMBERLAİN SAĞA

Savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer önemli değişiklikler yaptı. Norveçli çalıştırıcı, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda stoperde Jonas Svensson'a görev verirken, savunmanın sağında Oxlade- Chamberlain'i görevlendirdi.

HEKİMOĞLU'NDAN BİR İLK

Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar soğuk havaya rağmen tribünlerde boş koltuk bırakmazken, yaptıkları tezahüratlarla da takımlarına destek verdi. İkinci yarıda yenilen gollerden sonra siyahbeyazlı taraftarlar oyunculara zaman zaman büyük tepki gösterdi.

İLAÇ KURTARMAZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezon sonunda kadroda operasyon yapılacağının işaretini verdi. Bilbao, G.Saray ve Trabzon maçlarında potansiyellerini gösterdiklerini belirten Norveçli, "Taraftarımız haklı olarak hayal kırıklığı yaşıyor. Artık yazı beklemek zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım. Takımın savaşan oyuncular istediğinin farkındayım. Kalan 7 maçta en iyisini yapacağız" diye konuştu.