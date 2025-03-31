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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

Beşiktaş'a Galatasaray karşısında attığı golle derbide galibiyeti getiren Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından konuştu. Portekizli futbolcu önemli açıklamalara yer verirken derbinin hakemi Yasin Kol'un performansını da değerlendirdi. İşte o sözler... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 11:26
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BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

Siyah-beyazlı ekibe karşılaşmanın 66. dakikasında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın yıldız isimlerinden birisi olan Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

Hürriyet'e konuşan Fernandes'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

"YENEMEYECEĞİMİZ RAKİP YOK"

"Beşiktaş büyük maçların büyük takımı. Karşımızda Galatasaray değil hangi takım olursa olsun bu taraftar topluluğu ile yenemeyeceğimiz rakip yok"

BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

"BÜYÜK MAÇLARIN BÜYÜK TAKIMIYIZ"

"Kısa sürede toparlandık. Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi tüm oyunculara eşit yaklaşarak formayı adil dağıttı. Yedek kalan da oynayan da şu an mutlu. Başkanımız Serdal Adalı işini gücünü bıraktı tesislerde bizimle birlikte kalarak moral motivasyonumuzu arttırdı. Takımdaki herkes görevini yaptı. Galibiyette attığım gole değil tüm takımın mücadelesine ve hırsına sevindim. Çünkü biz büyük maçların büyük takımıyız. Bunu da sezon sonuna kadar yapacağımız maçlarda izlettireceğiz. Hedefimiz öncelikle Türkiye Kupası'nı almak ve ligi de üçüncü bitirmek. Taraftarlarımız gibi bizler de başarıya açız"

BEŞİKTAŞ HABERİ | Gedson Fernandes'ten hakem Yasin Kol'a övgü dolu sözler! Derbideki performansı...

"MAÇIN HAKEMİ MÜKEMMEL YÖNETİMİ İLE ALKIŞLANDI"

"Beşiktaş'ın başarısı için sahaya çıktık. Çok iyi taktik ile savaştık. Galatasaray'ın oyun sistemini ve defansta duruşunu ezberledik. Ve açık bir pozisyonda golü attım. Rafa Silva kilidi açınca hırslandık. Ve kontratak oynayarak rakibi boğduk. Galatasaray'ın elini kolunu bağladık. Dikkat edin bir tek olumlu pozisyonları yok. Bu da takımımızın başarısı. Herkes yardımlaştı, koştu mücadele etti. Maçın hakemi mükemmel yönetimi ile alkışlandı. Çünkü tereddüt ettiğinde VAR'ın kararlarını uyguladı. Zaman zaman avantaj pozisyonlar kullandı. Oyunu fazla kesmedi. Ama şu gerçek maç Beşiktaş'ın hakkıydı ve kazandık, mutluyuz."

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