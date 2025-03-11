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Haberler Beşiktaş Beşiktaş TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 15:36
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Beşiktaş TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, 19 Yaş Altı Takımı'nın oyuncularının dahil olduğu iki devreden oluşan karma maçla tamamlandı.

Dün oynanan Gaziantep FK maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaş, 12 Mart günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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