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Yücel'den dev bağış
Kulüpten alacağı 10 milyon Euro'yu yarından itibarıyla kulübe bağışlayacağını söyleyen Eski Başkan Hüseyin Yücel, "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır" dedi.
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