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Haberler Beşiktaş Yücel'den dev bağış

Yücel'den dev bağış

Kulüpten alacağı 10 milyon Euro'yu yarından itibarıyla kulübe bağışlayacağını söyleyen Eski Başkan Hüseyin Yücel, "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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Yücel'den dev bağış
Kulüpten alacağı 10 milyon Euro'yu yarından itibarıyla kulübe bağışlayacağını söyleyen Eski Başkan Hüseyin Yücel, "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır" dedi. Yücel, "Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
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