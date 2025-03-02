Bize inanın

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün ilk kez Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla divan kurulu toplantımızda bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu bilmenizi isterim. Tarihlerinin en zorlu koşullarıyla karşı karşıya oldukları bir dönemde görevi devraldıklarını belirten Adalı, "Mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

GÜZEL YARINLAR YAŞAYACAĞIZ

Başkan Adalı, "Biliyorsunuz 3 Mart 2025'te Beşiktaş'ımızın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz; duruşuyla her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk Bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir. Her zorluğun ardından daha güçlü ayağa kalkan Beşiktaş'ımızda, güzel yarınlar göreceğimizden ve nice 100 yıllar yaşayacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur" diye konuştu.

BEYAZ SAYFA AÇIP HESAP SORACAĞIZ

Beşiktaş'ı özlenen başarılı günlere kavuşturacaklarını dile getiren Başkan Adalı, "Önceden de söylediğim gibi; Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar 1 değil, 2 kez düşünecek. Beyaz bir sayfa açacağız ama yanlış yapanlardan da hesap soracağız. Biz bu olayların gelecekte de yaşanmaması için sağlam temeller atmalıyız. Beşiktaş'ı kurumsal ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

İHALESİZ ÇILGIN HARCAMALAR

Adalı, "Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Yapılırken de satın alma prosedürlerimizi umursayan olmamış. Büyük meblağlı işler, ihalesiz, teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, tüm bu konuları aydınlatmak için yoğun şekilde çalışıyor. Denetim kurulumuz Kasım sonu itibariyle raporunu az önce açıkladı. Hüseyin Yücel de aramızda. Şimdi olanı biteni kendisine dönüp soracak olsak, eminim ki 'Raporda yazanların hiçbirinden haberim yoktu' diyecektir" açıklamasında bulundu