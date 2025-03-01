Serdal Adalı: Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almışlar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2024 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRK SPOR TARİHİNİN..."

2 gün sonra Beşiktaş'ımızın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz duruşuyla, devletine bağlılığıyla her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk bayrağıyla, Gazi Mustafa Kemal'in annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir.

"DİVAN ÖNÜNE ÇIKMA CESARETİ OLMAYANLAR..."

Bu kurul, geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Bu o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Mali durumla ilgili raporları zamanında görmek isterdik. Bizim dönemimizde böyle bir durum olmayacak. O gün toplantıyı yapabilseydik, söylemek istediğim bazı şeyleri ifade etmek isterim. Ne zamanki mevcut başkan, kendisinden önceki başkan ve yönetim kurullarına dayanaksız bir şekilde sallamaya başlarsa bilin ki mevcut yönetimde sıkıntılar var derdim. Bu yüzden seçim zamanı, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim. İnsan beyni bazen hatırlamak istemediklerini bilinç altına atıyor. Kulübü yönetme sorumluluğu alan bizler, kulübün akil insanları olan sizler unutmamak zorundayız. Hatırlatmalıyız. Divan önüne çıkma cesareti gösteremeyenleri unutmamalıyız.

"MENFAAT DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Saklanan gerçekler, bir gece yarısı iki sportif direktörün görevden alınmasıyla ortaya çıktı. Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın illüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı bir gün daha bu dönemin eş başkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Yönetilemeyen, borç sarmalında bir Beşiktaş olacaktı. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar bir değil iki kez düşünecek.

"ÇILGINCA HARCAMALAR YAPILMIŞ"

Biz tarihimizin en zor koşullarıyla karşı karşıya olduğumuz dönemde görevi aldık. Kulübe geldiğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir tabloyla karşılaştık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları bozulmuştu. Sporcularımızda ve profesyonel kadrolarda kafa karışıklığı, aidiyet sıkıntısı vardı. Bazı konulardan camiamızın haberdar olması lazım. Israrla söylemek ve hatırlatmak görevimiz. Devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, bazı alanlarda sağlıklı bütçe planlaması yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Satın alma prosedürleri umursamayan bir hal almış. Büyük meblağlı işler, ihalesi ve teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak ve açığa çıkarmak için çalışıyor.

"BORÇ 15.1 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Sevgili Hüseyin Yücel aramızda. Ona sorsam, eminim ki 'Raporlardan haberim yoktur' diyecek. Olmadığına da inanıyorum, bir yanlış anlaşılma olmasın. İlk işimiz, 31 Aralık 2024'ten itibarıyla Beşiktaş'ı hangi koşullarda aldığımızı tespit etmek oldu. RSM adlı bağımsız denetim kuruluşundan, nasıl bir mali tablo aldığımızı raporlamalarını istedik. Acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Bu rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaş'ımızın toplam borcu 15.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır.

"3 YILLIK GELİRLER KULLANILMIŞ"

13 ay gibi kısa bir sürede tarihimizin en büyük borç artışı yaşadığımız dönemi geride bıraktık. Buna karşılık, önümüzdeki 3 yıl mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamı kullanılmış. Yalnızca kendi dönemlerini değil, Beşiktaş'ın geleceğini de ipotek altına almışlar.

"FARKLI BRANŞLARDA DA ZARARDAYIZ"

Futbol takımımız için tarihin en yüksek bonservis harcamaları yapıldı. Bunların takibi yapılıyor. Yeri zamanı gelince açıklayacağız. Ödemelerin çoğu, önümüzdeki mayıs ayından sonra başlıyor. Futbol A takım özelinde Mayıs - Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğümüz yaklaşık 45 milyon euro, 2 milyara yakın. Amatör branşlarda da rekor zararlara ulaşılmış. Hentbolda zarar 88 milyona çıkmış. Voleybol branşımız 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarda kayda değer bir başarı olmamış. Altyapılarda ise zarar 739 milyon TL'ye ulaşmış. Bu taraflarda da olan olmuş.

"ARTIK TAVİZ YOK, GEREĞİ YAPILACAK"

Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve iç denetim ekibimizin belirlediği dosyaları, savcılığa teslim ettik. Hukuki süreci başlattık. Birilerini hedef haline getirmek, töhmet altında bırakmak değildir. Kimsenin onuruyla, gururuyla oynama niyetimiz yok. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıkmaktır. Taviz vermeyeceğiz, gereğini yapacağız.

"BAZI EVRAKLAR SİLİNMİŞ"

Savcılığa aktardığımız bir diğer konu, Bilgi Teknolojileri departmanıyla ilgili. Kulübümüz bilişim sistemine bir saldırı olmuş. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Bazı evraklar kayıtlardan silinmiş. Bilgi işletim sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. İlgili belgeleri savcılığa teslim ettik. Konu ile ilgili gelişmeleri büyük özenle takip ediyoruz. Benzer olayın tekrarlanmaması adına gereken önlemleri aldık, uzmanlardan yardım istedik, teknolojik yatırımları başlattık.

"BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİM"

Biz konuların üzerine gittikçe camia içinden, farklı yerlerden yarı tehdit yarı telkin çabalarla karşılaşıyoruz. Bize, 'Mayıs'ta seçim var, bu konunun üzerine gitmeyin' diyenler oldu. Bazen de 'Bir süre bu konuyu bekletin' diyenler oldu. Değerli büyüklerim, sevgili divan kurulu üyelerimiz... Burası, Beşiktaş Jimnastik Kulübü! 122 yıldır gururla ve şerefle ayakta! Şahıslardan çok daha önemlidir. Biz gördüğümüz her yanlışın, her aksiliğin üstüne sonuna kadar gideceğiz. Karşınıza her zaman işini layıkıyla yapmanın güveniyle çıkacağız. Her olumsuzluğu sonuna kadar kovalayacağız. 3 ay sonra yeni seçim olması bizi durdurmayacak. Beşiktaş için en doğrusu neyse korkmadan çekinmeden yapmaya yemin ettik. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Beni ne Beşiktaş sevdamdan ne Beşiktaş davamdan hiç kimse vazgeçiremedi. Geçmişte ne komplolar ne tehditler gördüm. Başıma gelmeyen kalmadı. Özgürlüğümü feda ettim. Bu kulüp için büyük bedeller ödedim. Bu işlerden korkmam. Tarihin en zor döneminde ekibimle bu göreve talip oldum. Bekleyelim, işler rayına girsin sonra geliriz demedim. Burası Beşiktaş, çok daha kötü duruma düşsün, öyle ortaya çıkayım demedim. Ne zaman ihtiyaç olsa ben ve arkadaşlarım göreve talip oldum.