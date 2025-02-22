Kartal uçuşta

Solskjaer ile Süper Lig'de yükselişe geçen Beşiktaş, kazanma alışkanlığına devam etti. Üst üste 3. galibiyetini alan siyah beyazlılar, üçüncülük yarışındaki rakiplerinden Eyüpspor'u 3-1 yenerek 4. sıraya yerleşti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45+2. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Eyüpspor'un golünü ilk dakikada (39. saniye) Tayfur Bingöl kaydetti. Beşiktaş ayrıca Eyüpspor'a, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol atan takım oldu.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş'ın Solskjaer'le çıktığı 4. lig maçında da bileği bükülmedi. Norveçli teknik adam, yeni kariyerinde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken daha sonra oynadığı Sivasspor ve Trabzonspor derbisinin ardından Eyüpspor'u da mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ta ilk golü atan Portekizli yıldızı Rafa Silva, Rashica ve Semih'in attığı gollerde asist yaparak galibiyete damga vurdu. Tecrübeli maestro toplamda 9. asistini yaptı. Kartal, ligde bir sonraki hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

10'UN ADI SEMİH

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 yendi. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy, maçın 60. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon ligdeki ikinci golünü attı. 10 hafta sonra golle tanışan Kılıçsoy, 46. dakikada Ciro İmmobile'nin yerine oyuna girdi. Solskjær'in kendileri için büyük şans olduğunu söyleyen Semih, "Hocamız ve ekibi çok iyi, bize çok değer veriyorlar. Biz de performansımızı yükseltmek istiyoruz ve çalışıyoruz. İdmandan sonra Ole hocamızla son vuruşlara çalışıyoruz" dedi.

KARTAL'IN İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Beşiktaş, Eyüp maçında iki kez direğe takıldı. 9'da altı pasta Rashica'nın, vuruşunda top, Berke'nin müdahalesiyle üst direkten döndü. 16'da ise İmmobile, topu kaleye doğru sürerken top ayağından açıldı ve Berke'nin müdahalesiyle ceza yayı soluna açıldı. Mario'nun aşırtma vuruşunda top bir kez daha üst direkten geri döndü ve Beşiktaş büyük bir şanssızlık yaşadı.

ARROYO İLK KEZ FORMA GİYDİ

Kartal'ın yeni transferi Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. Arroyo, 76'da Mario'nun yerine oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Trabzonspor müsabakasında kulübede yer almıştı. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcusu Elan Ricardo ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine kulübede şans bekledi ancak oyuna alınmadı.

TAYYİP 5 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha, 5 maç sonra 11'de şans buldu. Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı. Sonraki 4 mücadelede sakatlığı sebebiyle görev alamayan Tayyip Talha, geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçına ise 84. dakikada dahil oldu.

TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı. Norveçli teknik adam, sakat olan Emirhan Topçu'nun yerine Tayyip Talha Sanuç'a şans verdi. Emirhan'ın yanı sıra hafif sakatlığı olan Ernest Muçi de kadroda yer almadı.

EN ERKEN 3 GOLÜN 2'Sİ BEŞİKTAŞ'A

Bu sezon Süper Lig'de atılan en erken üç golün ikisini Beşiktaş yedi. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırlayan siyah-beyazlılar 24. saniyede Antalyaspor'lu Braian Samudio'nun golüne engel olamamıştı. Dün akşam da 39. saniyede Eyüpspor'lu Tayfur Bingöl Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Ligin 19. haftasında Konyasporlu Pedrinho, 25. saniyede de Fenerbahçe ağlarını sarsmıştı.

MİNİK TARAFTARLARI KIRMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçı öncesinde minik taraftarların isteklerini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Norveçli çalıştırıcının bu davranışı büyük alkış aldı.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Eyüpspor-Beşiktaş maçına her iki takımın taraftarları da çok fazla ilgi göstermedi. Kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle az sayıda futbolsever müsabakayı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda takip etti.

MERT GÜNOK DAMGASI

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Mert Günok, Eyüpspor karşısında yine kalesinde devleşti. Karşılaşmanın başında yediği talihsiz golün ardından yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren milli kaleci, skor 1-1'ken Eyüpspor'un mutlak bir atağını kestiği pozisyonda topu oyuna çabuk sokarak takımını öne geçiren golde büyük pay sahibi oldu.