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Haberler Beşiktaş İkas Eyüpspor 1-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

İkas Eyüpspor 1-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İkas Eyüpspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmadan Beşiktaş 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 22:58
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İkas Eyüpspor 1-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

İkas Eyüpspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmadan Beşiktaş 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'ıun konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlendi.

Ev sahibi Eyüpspor karşılaşmaya hızlı başladı. Henüz 1'inci dakikada Emre Mor'un pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Golün ardından Beşiktaş oyundaki dengeyi kurdu.

Immobile ile girdiği pozisyonlardan faydalanamayan siyah-beyazlılar, 18'inci dakikada Rafa Silva'nın golüyle eşitliği yakaladı. Devre sona ererken Rafa Silva'nın ortasında Rashica altıpasın hemen önünde yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlarında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rafa'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih, rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının ucuyla yaptığı vuruşla, 60'ıncı dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Emirhan Topçu'nun yerine sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç'u 11'de görevlendirdi.

TAYYİP TALHA SANUÇ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin 25 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç, ligde 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç; Bodruk FK, Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giymemiş, Trabzonspor maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

ARROYO FORMAYI GİYDİ

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Trabzonspor maçının kadrosunda yer alan ancak süre bulamayan 19 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor maçının 77'nci dakikasında Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu.

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