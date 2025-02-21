Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer: Şu an amacımız...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından konuk takımda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

Çok mutluyum, çok iyi bir reaksiyon verdik. Sonuca giden fırsatlar yarattık. Galibiyet ve mantaliteden çok mutluyum. Ligde rakam olarak en iyi savunma yapan, en az gol yiyen takıma 3 gol attık. Savunma anlamında da iyiye gidiyoruz. İlk yarı 4-5 atabilirdik. Zamanla daha da iyiye gideceğiz.

Beşiktaş'ın oyuncularının her zaman yapması gerektiği şey, pes etmemek. Beşiktaş gururuyla oynayan ve hakkıyla kazanmak isteyen bir takım. Reaksiyonumuz çok iyiydi. Takım zor bir süreçten geçti, çok fazla şey değişti ve istikrarı sağlanamadı. Şu an amacımız istikrar sağlamak. Ben de istikrarı severim. Yönetimle aynı fikirdeyiz. Uzun bir yolumuz var.