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Haberler Beşiktaş Kebaplar Solskjaer’den

Kebaplar Solskjaer’den

Yönetim, oyuncular ve teknik heyet dün moral yemeği yerken, mangalın başına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer geçti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Kebaplar Solskjaer’den

Beşiktaş'ta yavaş yavaş olumsuz hava dağılırken kulüpte yüzler gülüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve ligi ilk üç sıra içerisinde tamamlamak isteyen siyah-beyazlılarda dün Nevzat Demir Tesisleri'nde birlikte öğle yemeği yenildi. Yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği yemekte keyifli zaman geçiren teknik heyet ve futbolcular soluğu mangalın başında aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve bazı yabancı futbolcular mangalın başına geçerek kebap pişirmenin inceliklerini öğrendi.

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