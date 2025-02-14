10'un adı Arroyo

Başta İngiliz ekipleri olmak üzere çok sayıda takımın radarında bulunan ancak Beşiktaş'ın ani bir operasyonla renklerine kattığı Keny Arroyo'ya yönetim çok güveniyor. 18 yaşındaki Ekvador'lu oyuncudan büyük bir beklenti içerisinde bulunan yönetim, oyuncuya da kendi isteği 7 numara olmasına karşın büyük bir sorumlulukla 10 numarayı verdi. Genç futbolcunun annesi Silvia Andrado, El Comercia'ya yaptığı açıklamada oğlunun transferiyle ilgili konuştu.

10 NUMARAYA LAYIK OLACAĞIM

Arroyo'nun 7 numarayı tercih ettiğini belirten anne Andrado, "10 numarayla ilgili olarak, birçok yorumcunun söylediğinin aksine o istemedi. Oğlum, 10 numarayı talep etmedi, 7 numarayı istedi. Kulüp ona 10 numarayı vermeye karar vermiş. Kendisiyle gurur duyuyor. Bana elinden gelen her şeyi yapacağını ve kendisini kanıtlayacağını söyledi. 10 numarayı hiç beklemediğini ancak buna layık olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

FRIEDEL ALDIRMIŞ!

Siyah-beyazlılarda sezon başında yönetim kurulu danışmanlığı görevine getirilen ancak daha sonra gönderilen Brad Friedel'ın Keny Arroyo ismini yönetime önerdiği ortaya çıktı. Kasım ayında dönemin yöneticisi Kaan Şakul'a, aralıkta ise CEO Seçil Aygül'e Arroyo ile ilgili hazırlanan raporu mail yoluyla gönderen Friedel, uzun süredir genç ismi takip ediyormuş. Ancak yönetim bu transferin Friedel'dan bağımsız scout ekibi sayesinde yapıldığını belirtiyor.

SPONSORU DEMİRÖREN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün gerçekleştirilen imza töreninde yeni transferler Arroyo ve Ricardo için kulübün kasasından 1 kuruş çıkmadığını ve sponsor desteği ile oyuncuları aldıklarını söylemişti. 5.5 milyon Euro'luk bedelle transfer edilen Arroyo'nun sponsorunun ise kulübün eski başkanlarından Yıldırım Demirören olduğu iddia edildi.