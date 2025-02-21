Arda Turan'dan derbi sorusuna dikkat çeken yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda Teknik Direktör Arda Turan açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI:

"OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Oyunun hiçbir anından memnun değilim. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından birisiyle oynuyoruz. Daha hazır olmamız gerekiyordu. Bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız beni üzdü. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz."

"DERBİ İÇİN YORUMUM YOK"

"Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yorumuz ne?"

Arda Turan: "Herhangi bir yorumum yok."

"EMRE MOR KENDİSİ GİBİ OYNASIN"

"Emre Mor, kendisi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın. Savunmaya ve temas etmeye hazır olsun. Özel bir futbolcu. Türk futbolunun gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Önünde önemli bir zaman. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz her oyuncuya. Buna da devam edeceğiz."Y

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ AMA..."

"Eyüpspor'da hedefimiz ligde kalmak ve sonrasında bu pozisyonlar için mücadele etmek. Kolay bir süreç değil. Çözümler üretmeye çalışacağız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Biz seneye Avrupa'ya gidersek bir hayır vardır, tabii ki gitmek istiyoruz ama bazen adımları sağlam atmak daha doğru olabilir. Bazı imkansızlıklar ve imkanlar bizim gelişmemiz için fırsat olacaktır."

"EYÜPSPOR'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

"Olası bir durumda hayalleriniz için buradan müsaade ister misiniz?"

Arda Turan: "Eyüpspor Teknik Direktörü olarak çok mutluyum. Oyuncularımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Böyle de devam edeceğiz.