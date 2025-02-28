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Haberler Beşiktaş Karşıyaka 79-93 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karşıyaka 79-93 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı deplasmanda 93-79 yendi. İşte mücadeleden detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 22:54
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Karşıyaka 79-93 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başında kurduğu iddialı kadro kulüpteki mali sorunlar nedeniyle büyük oranda dağılan Karşıyaka, üst üste 8'inci mağlubiyetini evinde güçlü rakibi Beşiktaş'tan aldı: 79-93.

Maçtan önce transfer yasağını açıp Hollins'i kadrosuna dahil eden Karşıyaka, oyuncusuna lisans çıkarır çıkarmaz FIBA'dan yeniden transfer yasağı aldı. Daha önce transfer ettiği Gallinat ve Hollins'in dışında altyapı takviyeli tamamen yerli oyunculardan oluşan kadrosu bulunan İzmir ekibi bu sonuçla 8 galibiyette kaldı. Beşiktaş 14 galibiyete ulaştı.

Maça genç oyun kurucusu Ozan Yılmaz'ın 5 sayılık serisiyle başlayan Karşıyaka, Thomas Akyazılı, Gallinat ve yeni transfer Hollins'in de devreye girmesiyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 27-19 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Yeşil-kırmızılılar ikinci periyodun başında Ergi ve Thomas'ın art arda üçlükleriyle 14 sayılık farkı buldu.

Bu dakikadan sonra Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesiyle farkı eriten Beşiktaş, Sleva'nın devrenin bitimine 4 dakika kala üçlüğüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı 45-43 tamamlandı. Üçüncü periyodun başında Beşiktaş Needham'ın üçlüğüyle ilk kez öne geçti. Yiğit'in üçlükleriyle farkı 7 sayıya çıkaran taraf olan siyah-beyazlılara ev sahibi Thomas'la karşılık vermeye çalıştı. Periyot 63-69 sonuçlandı. Son periyotta kadro kalitesini ortaya koyan Beşiktaş farkı açıp salondan galibiyetle ayrıldı: 79-93.

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