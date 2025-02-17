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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı!

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gedson Fernandes'in geleceği merak ediliyor. Spartak Moskova’nın 25 milyon Euro’luk teklifini geri çeviren siyah-beyazlılar, öncelikle Benfica’dan oyuncunun bonservisinin diğer yarısını alacak. Hedef, 6-7 milyon yerine daha fazla gelir elde etmenin peşinde. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı!

Gedson Fernandes için Rus kulüplerinin bitmek bilmeyen isteği devam ediyor. Yaz aylarında Zenit 18 milyon Euro ile kapıya gelip eli boş dönerken ara transfer döneminde ise kapıyı çalan yeni takım Spartak Moskova oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Rus ekibinin teklifi 25 milyon Euro peşin bonservis bedeliydi ancak Beşiktaş yönetimi kabul etmedi. Sebebi ise Benfica'ya gidecek %50. Başkan Serdal Adalı'nın bu ciddi teklif üzerine Benfica'dan Gedson'un %50'sini almak için yaptığı görüşmeler şu ana kadar olumlu sonuçlanmadı. Adalı'nın 26 yaşındaki orta saha ile ilgili isteği yaklaşık 15-20 milyon Euro arası net gelir. Spartak Moskova'nın teklifi kabul edilseydi sadece 12.5 milyon Euro kazanılacaktı.

2022 yazında 6 milyon Euro bonservisle alınan Gedson'a ödenen bu rakam da düşünüldüğünde Beşiktaş'ın bu işten net kârı 6.5 milyon Euro olacaktı. Başkan Adalı'nın, Portekiz ekibiyle görüşmelerini devam ettirdiği belirtilirken sezon sonuna kadar bu konunun anlaşmayla tamamlanması ve Gedson Fernandes'e gelecek tekliflerin de bu aşamadan sonra değerlendirilmesi bekleniyor.

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