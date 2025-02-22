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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Schjelderup hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Schjelderup hamlesi!

Beşiktaş yönetimi yeni sezon için çalışmalara hız verdi. Başkan Adalı, Benfica yetkilileri ile Gedson için görüşürken, Norveçli Schjelderup’u da sordu ve bilgi aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Schjelderup hamlesi!

Zor geçen sezonu kupayla kapatmayı hedefleyen Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların yaz transfer planında bek, stoper, kanat, ön libero ve santrfor gündemi yoğun olacak. Genç oyuncuların yanı sıra takıma tecrübeli isimler de katmak isteyen Kara Kartal'da Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer'in de takımda görmeyi çok istediği Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u istedi.

20 MAÇTA 3 GOL 4 ASİST

Başkan Serdal Adalı, Benfica Uluslararası İlişkiler Direktörü Simao Sabrosa ile Gedson'un bonservisi için görüşürken Norveçli yıldız için de nabız yokladı. Beşiktaş oyuncuyu sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Portekiz ekibi ile önümüzdeki günlerde tekrar görüşecek olan siyah-beyazlı kurmaylar Norveçli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında. Bu sezon 22 maçta forma giyen 20 yaşındaki Norveçli yıldız, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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