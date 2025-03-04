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Haberler Beşiktaş Serdal Adalı'dan flaş yabancı hakem açıklaması! "TFF'ye dilekçe verdik"

Serdal Adalı'dan flaş yabancı hakem açıklaması! "TFF'ye dilekçe verdik"

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında yabancı hakem konusunda dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 23:57
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Serdal Adalı'dan flaş yabancı hakem açıklaması! "TFF'ye dilekçe verdik"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yabancı hakem konusuyla ilgili görüşlerini paylaşan Adalı'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Hakemlerle ilgili en fazla sıkıntı yaşayan camia biziz. Çok yazılacak şey var, ancak hiçbir zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi kaybetmedik. Eğer bu konuda bir adım atıldıysa, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aynı hakem ekibiyle oynamak istiyoruz. TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık, henüz bir yanıt alamadık. Ancak, önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle yöneteceklerini düşünüyorum."

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