TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yeniden Sanches sesleri!

Beşıktaş, ara transfer döneminde gündemine gelen İsviçre ekibi Lausanne- Sport'ta forma giyen orta saha oyuncusu Alvyn Sanches ile yeniden ilgileniyor. Alman basınında Sport1'in haberine göre; "Lausanne-Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 8 milyon euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verildi. Haberde, İsviçreli futbolcunun gelecek yaz daha büyük teklifler alabileceği de belirtildi.

17 GOLE KATKI YAPTI

İsvıçrelı oyuncuyu yeni sezon için ilk hedef olarak belirleyen Kara Kartal'ın Lausanne'e teklifte bulunacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, ara transferde takımdan ayrılmaya soğuk bakan 22 yaşındaki futbolcuyu da ikna etmeye çalışacak. Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

DEĞERİ 9 MİLYON EURO

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek. Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.