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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Schjelderup transferinde üzen haber!

Beşiktaş'a Schjelderup transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transferde yakından takip ettiği Andreas Schjelderup ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılara futbolcunun kulübü Benfica'dan üzen haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 09:50
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Beşiktaş'a Schjelderup transferinde üzen haber!

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Beşiktaş'a Schjelderup transferinde üzen haber!

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımına vatandaşı olan Andreas Schjelderup'u çok istediği aktarılıyordu.

Beşiktaş'a Schjelderup transferinde üzen haber!

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Benfica, gelecek sezon Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi.

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