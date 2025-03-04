Beşiktaş'a Schjelderup transferinde üzen haber!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transferde yakından takip ettiği Andreas Schjelderup ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılara futbolcunun kulübü Benfica'dan üzen haber geldi. İşte detaylar...
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Başkan Rui Costa genç kanat oyuncusuna çok güvendikleri için şimdilik herhangi bir kulüple pazarlığa girmek istemediklerini söyledi.
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