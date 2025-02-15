Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo’dan Trabzonspor derbisi öncesi açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanırken siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Keny Arroyo derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arroyo, takımın moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak "Takım arkadaşlarımın hepsi çok motive. Zor bir rakip, zor bir maç olacak ama taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Taraftar desteğinin kendisine büyük bir motivasyon sağladığını belirten Arroyo, "Çok mutluyum. Sahaya çıktım, taraftarımız çok iyi gözüküyor. Onlar beni, ben onları selamladım. Bana ayrı bir motivasyon verdi." ifadelerini kullandı.

"Bir lakabın var. Sana nasıl hitap edilmesin istersin?" sorusuna ise Arroyo, "Adım Keny Arroyo ama Cheche Junior'ı kullanmayı daha çok seviyorum. Vinicius Junior da zaten idolüm." cevabını verdi.