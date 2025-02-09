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Haberler Beşiktaş 8. harika Kartal

8. harika Kartal

Siyah beyazlılar, Sivas'ta kazanarak deplasman fobisini de yendi. Ligde oynadığı son 8 dış saha maçındaki ilk galibiyetini Emirhan ve Joao Mario'nun golleriyle alan siyahbeyazlılar, Solskjaer ile yakaladığı ivmeyi sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 06:50
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8. harika Kartal

Beşiktaş'ta Solskjaer'in gelişinin etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Takımdan ayrılan isimlere karşın elindeki kadro ile maksimum verim almaya çalışan Norveçli, deplasman kabusunu da sonlandırdı. Ligde deplasmanlarda oynadığı son 7 maçı da kazanamayan siyah-beyazlılar, 8 müsabakada Sivas'ı devirmeyi başardı. Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken ilerleyen dakikalarda Beşiktaş ağırlığını hissettirdi.

SAVUNMADAKİ İŞBİRLİĞİ

İlk yarının sonlarına gelirken soldan Masuaku'nun ortasında arka direkte Emirhan kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıda da kontrolü elinde tutan taraf siyah- beyazlılar oldu. 90+4'te Mustafa'nın ceza alanı içerisinde düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıyı gole çeviren Joao Mario skoru belirledi. Böylece puanını 35'e yükselten Beşiktaş, 5. sıraya yükselirken Eyüp ile arasındaki fark da 4 puana düştü.

EMİRHAN YILDIZLAŞTI

3.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a transfer olan Emirhan Topçu, siyahbeyazlılar'da ilk kez gol sevinci yaşarken oynadığı futbolla taraftarlarından alkış aldı.

ZİYA ERDAL HASTANELİK OLDU

Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor'da iki sakatlık yaşandı. Ev sahibi ekipte Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Sivasspor'da sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Taraftarlar maç öncesi ve sonrası futbolcularında tezahüratlarla futbolculara destek oldu.

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