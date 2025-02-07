Reguilon ısrarı

Ara transfer dönemini büyük harcamalar yapmadan nokta atışı transferler ile tamamlamak isteyen Beşiktaş, Tottenham'ın 28 yaşındaki İspanyol sol beki için harekete geçti. İngiliz ekibinde bu sezon forma şansı bulamayan ve haziranda sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncudan haber bekleniyor. Tottenham'ın maaşından kurtulmak için ayrılığına sıcak baktığı Reguilon için bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetim, iki tarafın anlaşmasını bekliyor. Eğer 28 yaşındaki sol bek bonservisini eline alabilirse hemen Beşiktaş'a imza atacak.

PLASE RIDVAN YILMAZ

Bu transferdeki süreci yakından takip eden yönetim, Rıdvan Yılmaz için de ısrarını sürdürüyor. Rangers'a yapılan 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çevrilen siyahbeyazlılar, yeni bir revize ile İskoç ekibinin kapısını çalacak. Ancak Rangers'ın 5 milyon Euro'da diretmesi nedeniyle transfer kolay gözükmediği için öncelik Sergio Reguilon'a verilmiş durumda. İspanyol oyuncuda önemli bir mesafe kat eden yönetim, olumsuz bir durum olması durumunda Rıdvan'da şartları zorlayacak.