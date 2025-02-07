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Çalışmalar sürüyor
Beşiktaş'ta Süper Lig'deki Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edildi. Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. İdman, salonda ve sahada yapılan çalışmalarla sona erdi. Siyahbeyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Sivas maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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