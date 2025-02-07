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Haberler Beşiktaş Ndour istemiş!

Ndour istemiş!

KİRALIK sözleşmesi feshedilerek İtalyan ekibi Fiorentina'ya giden Ndour, ayrılığı kendisinin istediğini söyledi. PSG'den yine kiralık olarak İtalya'nın yolunu tutan Ndour, "İtalya'dan çok fazla teklif aldım. Burada forma giymek istediğim için Beşiktaş'tan ayrıldım. Fiorentina'nın benim için doğru tercih olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Ndour istemiş!
KİRALIK sözleşmesi feshedilerek İtalyan ekibi Fiorentina'ya giden Ndour, ayrılığı kendisinin istediğini söyledi. PSG'den yine kiralık olarak İtalya'nın yolunu tutan Ndour, "İtalya'dan çok fazla teklif aldım. Burada forma giymek istediğim için Beşiktaş'tan ayrıldım. Fiorentina'nın benim için doğru tercih olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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