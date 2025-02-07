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Haberler Beşiktaş Ali Şansalan düdük çalacak

Ali Şansalan düdük çalacak

Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olmaya hazırlanan Beşiktaş'ta karşılaşmanın hakemi belli oldu. MHK'den yapılan açıklamada Ali Şansalan'ın düdük çalacağı belirtildi. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Candaş Erbil ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Şansalan 22. kez siyah-beyazlıların maçını yönetmeye hazırlanırken kariyerinde en fazla Beşiktaş maçında sahaya çıkmış olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Ali Şansalan düdük çalacak
Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olmaya hazırlanan Beşiktaş'ta karşılaşmanın hakemi belli oldu. MHK'den yapılan açıklamada Ali Şansalan'ın düdük çalacağı belirtildi. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Candaş Erbil ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Şansalan 22. kez siyah-beyazlıların maçını yönetmeye hazırlanırken kariyerinde en fazla Beşiktaş maçında sahaya çıkmış olacak.
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