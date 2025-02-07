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Hekimoğlu’na özel ilgi
Siyah-beyazlı takımın 17 yaşındaki oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, gelen kiralama tekliflerine karşın takımda tutuldu. Takımda İmmobile'nin tek alternatifi olarak dikkat çeken genç oyuncunun gelişimini siyah-beyazlı forma altında görmek isteyen yönetim, ayrılığa onay vermedi. Teknik heyet de genç oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor.
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