Kupa Kartal'ı

Süper Lig'de zor günler geçiren ve şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Geçen sezonun kupa şampiyonu olan kara kartal, bu sezonda yeni formatta oynanan ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. D Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Sivasspor'a konuk olan siyah-beyazlılar, bu mücadeleden Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın attığı golle üç puanla ayrılmıştı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

Dün grubun ikinci maçında Nesine 2.Lig ekibi Kırklarelispor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. Maça rotasyonlu kadroyla başlayan Beşiktaş, ilk yarıda çok fazla etkili olamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti. İkinci 45'te ise vites yükselten kara kartal, 62'de Muçi'nin golüyle maçta üstünlüğü eline geçirdi. Golden sonra iyice rahatlayan Beşiktaş, dakikalar 79'u gösterdiğinde Joao Mario'yla farkı ikiye çıkardı. Maç bu skorla bitti. Kartal puanını 6'ya çıkardı.

ALTYAPIDAN 3 OYUNCU VAR

Beşiktaş'ın Kırklarelispor maçında altyapıdan genç isimler de yer aldı. Kara Kartal'da altyapıdan yetişen 3 oyuncu ilk kez kadroda şans buldu. Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, ilk kez resmi bir maçta şans buldu. Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da maçta yer alan diğer gençler oldu.

GALİBİYET İÇİN MUTLUYUZ

Yakup Arda Kılıç, "Kupada iki maçı da kazandık. Benim için de bu sezonki ilk maçımdı. Antrenmanlarda kendimi daha yukarı çekerek daha iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Galibiyet için mutluyuz" dedi.

SEMİH BAYRAĞA TAKILDI

Immobile'nin yerine kupa maçında ilk 11'de başlayan Semih Kılılçsoy, 90 dakika sahada kalmasına rağmen sergilediği performansla beğeni kazanmadı. Genç oyuncu, 12'nci dakikada bir kez ağları sarstı ancak ofsayt bayrağı kalktı. Karşılaşma boyunca ileri uçta net fırsatlardan yararlanamayan Semih, maç sonu üzgündü.