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Haberler Beşiktaş Fati’de sıcak saatler

Fati’de sıcak saatler

Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde olan Ansu Fati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick tarafından Valencia maçı kadrosuna dahil edilmeyen 22 yaşındaki futbolcuya "Oynayabileceğin bir kulüp bul" dendi. Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyahbeyazlıların yeniden istemesi halinde masaya oturabileceği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Fati’de sıcak saatler
Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde olan Ansu Fati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick tarafından Valencia maçı kadrosuna dahil edilmeyen 22 yaşındaki futbolcuya "Oynayabileceğin bir kulüp bul" dendi. Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyahbeyazlıların yeniden istemesi halinde masaya oturabileceği aktarıldı.
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