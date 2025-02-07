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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Breivik harekatı! Kiralama teklifi yapıldı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Breivik harekatı! Kiralama teklifi yapıldı

Molde forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçen siyah-beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Breivik harekatı! Kiralama teklifi yapıldı

Orta sahada Gedson'un yanına hareketli bir isim eklemek isteyen Beşiktaş'ta gözler Molde forması giyen Emil Breivik'e çevrildi. Onana, Musrati ve Ndour ile yolların ayrılmasından sonra orta alanda fazla bir alternatifi kalmayan siyah-beyazlılar 24 yaşındaki merkez orta saha ile temasa geçti. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, olumsuz yanıt alması durumunda doğrudan bonservisini almaya çalışacak.

SOLKSJAER VATANDAŞINI ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon G.Saray'a karşı oynadığı 2 maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Breivik'e sarı-kırmızılılar talip olmuştu. O dönemde mutlu sona ulaşamayan G.Saray'ın ardından bu kez de Beşiktaş ısrarcı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer de vatandaşı için yönetime olumlu raporda bulunurken Kartal şartlarını zorlayacak. Bu sezon takımının oynadığı 12 maçın tamamında forma giyen Breivik, son 2.5 senede ligde sadece 3 maç kaçırırken bunların 2'si kart cezasıydı.

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